Основные причины пожаров по состоянию на 15.05.2017 года на территории

Чановского района Новосибирской области.

За истекший период текущего года на территории Чановского района произошло 14 пожаров на одном из которых погибли два малолетних ребенка. Ущерб, причиненный собственникам имущества в результате пожаров за истекший период 2017 года составил более трех с половиной миллионов рублей.

По местам возникновения пожары распределились следующим образом:

1 пожар грубых кормов;

1 пожар на объекте сельхоз назначения;

1 пожар в транспортном средстве;

11 пожаров в жилом секторе.

Проведенный анализ показал, что наибольшее количество пожаров, а именно 11 случаев произошли на объектах жилого сектора (из них: 8 пожаров в жилых помещениях, 3 пожара в надворных постройках);

Причинами данных пожаров послужило:

- Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – 8 случаев;

- Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи – 2 случая;

- Неосторожное обращение с огнем при курении – 1 случай;

- Поджог – 1 случай;

- Шалость с огнем детей – 1 случай;

- Неисправность узлов и механизмов транспортного средства – 1 случай.

По территориальному признаку пожары произошли:

- Чановский пос/с – 3 пожара;

- Новопреображенский с/с – 2 пожара;

- Тебисский с/с – 2 пожара;

- Красносельский с/с – 1 пожар;

- Землянозаимский с/с – 1 пожар;

- Старокарачинский с/с – 2 пожара;

- Озеро-Карачинский с/с – 1 пожар;

- Щегловский с/с – 1 пожар;

- Р-254 «Иртыш», автодороги местного значения – 1 пожар.

В текущем году рост пожаров по причинам возникновения произошел по следующим причинам:

- Нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – на 5 случаев;

- Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – на 2 случая.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области в очередной раз призывает граждан относиться к выполнению и требованиям правил пожарной безопасности более серьезно:

- не оставляйте детей одних дома без присмотра;

- соблюдайте меры предосторожности при обращении с огнем, в том числе при курении и приготовлении пищи;

- своевременно проводите требуемый ремонт электропроводок в жилых домах, не забывайте о ремонте электропроводов в банях, гаражах, сараях;

- используйте в счетчиках учета эл. энергии, только калиброванные заводские плавкие вставки или автоматические предохранители;

- уходя из дома отключайте электробытовые приборы, ни в коем случае не оставляйте малолетних детей одних с включенным телевизором либо компьютером;

- запрещается оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

- не складируйте горючие материалы в противопожарных расстояниях между строениями, а также на крышах и чердаках.

- так же следует уделить особое внимание необходимости уборки территорий приусадебных участков и огородов от сухой травы, ботвы и прочих горючих материалов, для предотвращения пожаров.

- не допускайте сжигание мусора и отходов, разведения костров.

Правильное воспитание в семье, привитие детям навыков осторожного обращения с огнем, организация их свободного времени является залогом предупреждения пожаров от шалости и неосторожного обращения с огнем, а также детского травматизма.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.

тел. 23-567