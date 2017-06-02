День защиты детей в Чановском районе.

Ежегодно во всем мире 1 июня отмечают День защиты детей. 01.06.2017 г. праздничное мероприятие прошло в р.п. Чаны на площади ДЮЦ «Гармония». В ходе проведения мероприятия посвященного празднованию «Дня защиты детей» сотрудниками ОНД и ПР по Чановскому району, ПСЧ-73 , Чановским поисково -спасательным отрядом была организована и проведена выставка пожарно-спасательной техники и оборудования.

Присутствующим детям и их родителям рассказано о пожарном и спасательном оборудовании, работе пожарных, а также доведены требования правил пожарной безопасности. В ходе проведения мероприятий сотрудниками ОНДиПР по Чановскому району особое внимание уделялось проведению профилактических мероприятий прививающих навыки и знания вопросам обеспечения и соблюдения пожарной безопасности детям и взрослым - проведено вручение памяток по мерам пожарной безопасности на противопожарную тематику следующих разновидностей: «Памятка для родителей», «Спички детям не игрушка».