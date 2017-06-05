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ГРАФИК

приема граждан руководителями Чановского межрайонного следственного отдела в июне 2017 года

 
Дата приема

Ф.И.О. должностного лица, должность
Место приема
Время приема
1
2
3
4
02.06.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9   
09.00-12.30
05.06.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
с.Венгерово ул.Краснопартизанская, 64
15.00-18.00
09.06.2017
Зам.руководителя отдела Пичерских И.С.
с.Венгерово ул.Краснопартизанская, 64.
09.00-12.00
14.06.2017
Зам.руководителя отдела Пичерских И.С.
с.Кыштовка ул.Быткомбинат, 1
14.00-18.00
16.06.2017
Зам.руководителя отдела Пичерских И.С.
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
 
10.30-12.30
20.06.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
 
09.00-12.00
23.06.2017
Зам.руководителя отдела Пичерских И.С.
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9   
14.00-17.00
 
28.06.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
с.Кыштовка ул.Быткомбинат, 1
10.00-12.30
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