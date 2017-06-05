ГРАФИК
приема граждан руководителями Чановского межрайонного следственного отдела в июне 2017 года
|
Дата приема
|
Ф.И.О. должностного лица, должность
|
Место приема
|
Время приема
|
1
|
2
|
3
|
4
|
02.06.2017
|
Руководитель отдела Прокудин А.В.
|
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
|
09.00-12.30
|
05.06.2017
|
Руководитель отдела Прокудин А.В.
|
с.Венгерово ул.Краснопартизанская, 64
|
15.00-18.00
|
09.06.2017
|
Зам.руководителя отдела Пичерских И.С.
|
с.Венгерово ул.Краснопартизанская, 64.
|
09.00-12.00
|
14.06.2017
|
Зам.руководителя отдела Пичерских И.С.
|
с.Кыштовка ул.Быткомбинат, 1
|
14.00-18.00
|
16.06.2017
|
Зам.руководителя отдела Пичерских И.С.
|
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
|
10.30-12.30
|
20.06.2017
|
Руководитель отдела Прокудин А.В.
|
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
|
09.00-12.00
|
23.06.2017
|
Зам.руководителя отдела Пичерских И.С.
|
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
|
14.00-17.00
|
28.06.2017
|
Руководитель отдела Прокудин А.В.
|
с.Кыштовка ул.Быткомбинат, 1
|
10.00-12.30