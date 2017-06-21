Безопасность в период «выпускных вечеров»



В июне месяце в школах нашего района происходят одни из важнейших событий в жизни школ – выпускные балы.

При проведении вышеуказанных мероприятий в помещениях школ, следует уделить особое внимание требованиям пожарной безопасности, что бы избежать возникновение пожара и его опасных факторов.

1. Не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

2. Не допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

3. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

4. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

5. Не допускать загромождения путей эвакуации мебелью или оборудованием.

6. При проведении мероприятий в вечернее время необходимо обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

7. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по телефону «101» «112» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), и принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

В ходе проведения в школах торжественных мероприятий, традиционно производятся запуски феерерков, китайских фонариков (небесных фонариков), бенгальских огней, и прочих пиротехнических изделий. Использование же данных устройств опасно тем, что при запуске траекторию их полета предсказать невозможно. Под воздействием ветра фонарик может полететь куда угодно и остановиться, например, на крыше дома, (надворных построек), балконе, на стоге сена, в полях на сухой траве, и в лесах, или может влететь в открытое окно квартиры. Такой неконтролируемый полет может стать причиной возникновения пожара, и стать причиной травмирования и гибели людей.



Опасность использования пиротехнических изделий при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей заключается в том, что ее использование может стать причиной возникновения пожара, причиной травмирования и гибели людей.

Применение пиротехнических изделий запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий III класса опасности:

а) должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения;

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра;

г) места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения;

д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк;

е) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

Не допускать самостоятельное использование детьми пиротехнических изделий. Соблюдать требования и рекомендации изготовителя по хранению, и применению пиротехнических изделий, в том числе касаемо возраста граждан.

В целях обеспечения пожарной безопасности, недопущения гибели и травмирования детей при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается, применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи. Кроме этого в связи с установлением на территории Чановского района Новосибирской области сухой, жаркой погоды и установлении высокого класса пожароопасности запрещается на территории поселений и городских округов, а также в лесах, полях и т.п. запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, т.е. под данную категорию как раз и попадают Китайские (небесные) фонарики.

Что бы не омрачать торжественные мероприятия, учителям, выпускникам, и их родителям следует помнить и неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности.





ОНДиПР по Чановскому району