Пожарная обстановка в Чановском районе.
За 6 месяце 2017 года на территории Чановского района произошел 21 пожар, на которых погибло 3 человека и 2 человека получили травмы различной степени тяжести. Ущерб причиненный гражданам составил более 4 млн. рублей.
Наибольшее количество пожаров- 19, произошло на объектах жилого сектора (пожарами были повреждены и уничтожены жилые дома и надворные постройки, домашние вещи и имущество граждан, грубые корма).
По одному пожару произошло на автотранспортном средстве и в животноводческом корпусе.
Наиболее распространенная причина пожаров нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования- 11 случаев, неосторожное обращение с огнем- 3 случая, по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и неисправности печного отопления произошло 2 пожара; 2 пожара произошло по причине умышленного поджога, из –за детской шалости с огнем произошло 2 пожара, на одном из которых погибли малолетние дети, так же пожар произошел в результате грозового разряда.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по НСО еще раз призывает граждан относиться к требованиям и выполнению требований пожарной безопасности более серьезно:
- соблюдайте меры предосторожности при обращении с огнем, в том числе при курении,
-своевременно проводите требуемый ремонт электропроводок в жилых домах, не забывайте о ремонте электропроводов в банях, гаражах, сараях,
-используйте в счетчиках учета эл. энергии только калиброванные заводские плавкие вставки или автоматические предохранители;
-при использовании обогревателей для обогрева помещений применяйте электрообогревателями только заводского изготовления имеющие аппараты тепловой защиты, аппараты защиты от перегрузки и коротких замыканий,
- уходя из дома отключайте электробытовые приборы, ни в коем случае не оставляйте малолетних детей одних с включенным телевизором либо компьютером,
- не применяйте огонь для обнаружения утечки газа - проверяйте мыльной эмульсией.
Сейчас в самом разгаре школьные каникулы
и многие дети остаются дома одни и здесь источники риска практически на каждом
шагу. Родители должны не только рассказывать, но и своим примером показывать
правильное поведение:
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- следите, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте их от пустого времяпрепровождения;
- не доверяйте маленьким детям пользоваться газовыми приборами;
- не оставляйте детей одних в закрытых домах и квартирах;
- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.
Приобретите в целях безопасности Вашей семьи огнетушитель;
Берегите свою жизнь и жизни своих близких, установив в квартире автономные дымовые пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара сообщат Вам о случившейся беде.
Помните действия в случае пожара:
- Сообщите по телефону "101", «112» или 21-448;
- Примите меры по эвакуации людей, имущества.
- По возможности приступите к тушению пожара.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Тел. 23-567