Пожарная обстановка в Чановском районе.

За 6 месяце 2017 года на территории Чановского района произошел 21 пожар, на которых погибло 3 человека и 2 человека получили травмы различной степени тяжести. Ущерб причиненный гражданам составил более 4 млн. рублей.

Наибольшее количество пожаров- 19, произошло на объектах жилого сектора (пожарами были повреждены и уничтожены жилые дома и надворные постройки, домашние вещи и имущество граждан, грубые корма).

По одному пожару произошло на автотранспортном средстве и в животноводческом корпусе.

Наиболее распространенная причина пожаров нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования- 11 случаев, неосторожное обращение с огнем- 3 случая, по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и неисправности печного отопления произошло 2 пожара; 2 пожара произошло по причине умышленного поджога, из –за детской шалости с огнем произошло 2 пожара, на одном из которых погибли малолетние дети, так же пожар произошел в результате грозового разряда.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по НСО еще раз призывает граждан относиться к требованиям и выполнению требований пожарной безопасности более серьезно:

- соблюдайте меры предосторожности при обращении с огнем, в том числе при курении,

-своевременно проводите требуемый ремонт электропроводок в жилых домах, не забывайте о ремонте электропроводов в банях, гаражах, сараях,

-используйте в счетчиках учета эл. энергии только калиброванные заводские плавкие вставки или автоматические предохранители;

-при использовании обогревателей для обогрева помещений применяйте электрообогревателями только заводского изготовления имеющие аппараты тепловой защиты, аппараты защиты от перегрузки и коротких замыканий,

- уходя из дома отключайте электробытовые приборы, ни в коем случае не оставляйте малолетних детей одних с включенным телевизором либо компьютером,

- не применяйте огонь для обнаружения утечки газа - проверяйте мыльной эмульсией.

Сейчас в самом разгаре школьные каникулы и многие дети остаются дома одни и здесь источники риска практически на каждом шагу. Родители должны не только рассказывать, но и своим примером показывать правильное поведение:

- не оставляйте на виду спички, зажигалки;

- следите, как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте их от пустого времяпрепровождения;

- не доверяйте маленьким детям пользоваться газовыми приборами;

- не оставляйте детей одних в закрытых домах и квартирах;

- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.

Приобретите в целях безопасности Вашей семьи огнетушитель;

Берегите свою жизнь и жизни своих близких, установив в квартире автономные дымовые пожарные извещатели, которые в случае возникновения пожара сообщат Вам о случившейся беде.

Помните действия в случае пожара:

- Сообщите по телефону "101", «112» или 21-448;

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Тел. 23-567