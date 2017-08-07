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ГРАФИК

приема граждан руководителями Чановского межрайонного следственного отдела в августе 2017 года

 
Дата приема

Ф.И.О. должностного лица, должность
Место приема
Время приема
1
2
3
4
02.08.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
с.Венгерово ул.Краснопартизанская, 64
09.30-12.30
07.08.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9   
14.00-18.00
10.08.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
с.Венгерово ул.Краснопартизанская, 64.
09.00-12.30
14.08.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
с.Кыштовка ул.Быткомбинат, 1
14.00-18.00
18.08.2017
Руководитель отдела Прокудин А.В.
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
 
10.30-12.30
22.08.2017
Зам.руководителя отдела Пичерских И.С.
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9
 
09.30-12.00
25.08.2017
Зам.руководителя отдела Пичерских И.С.
р.п.Чаны ул.Комсомольская, 9   
14.00-17.00
 
29.08.2017
Зам.руководителя отдела Пичерских И.С.
с.Кыштовка ул.Быткомбинат, 1
10.00-12.30
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