Как сообщил начальник отделения ГИБДД, майор полиции Рамиль Шакиров, за прошедший период текущего года сотрудниками отделения составлено 2768 протоколов, касающихся нарушений правил дорожного движения.

– Каждый день мы находимся на страже безопасности дорожного движения. Хотя многие водители и выполняют требования правил дорожного движения, среди них есть и те, кто не обращает на них внимания. Жуткие аварии на дорогах со смертельным исходом, искалеченные люди, автомобили, превратившиеся в груду металла — все это последствия самонадеянности и беспечности. За 7 месяцев 2017 года на территории нашего района были задержаны 112 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Если бы мы не остановили их, то это могло иметь печальный конец. К тому же, у некоторых из них отсутствовали права на управление автомобилем, – рассказал он. – Есть и те, кто не оплачивает своевременно штрафы за нарушение правил дорожного движения. Встречаются и водители, не застраховавшие транспортное средство. Мы выявили десять таких нарушений. Более 150 водителей были остановлены в связи с тем, что дети не были усажены в специальное удерживающее кресло.

Водители должны помнить: нарушая правила дорожного движения, они ставят под угрозу не только свою, но и жизнь других участников дорожного движения.