Как избежать трагедии

21.08.2017 в г.Ростов-на-Дону произошёл крупный пожар, в ходе которого было уничтожено и повреждено более 100 строений, в том числе более 90 жилых домов. В результате пожара пострадало более 50 человек. Основными условиями быстрого распространения огня послужили плотная застройка, низкая степень огнестойкости строений, т.е. строения были выполнены преимущественно из дерева, ненадлежащее содержание противопожарных разрывов между домами, (складирование горючих материалов, несвоевременная очистка территорий от мусора и сухой травы).

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району призывает жителей соблюдать требования пожарной безопасности:

- очистите территории приусадебных участков от травы и бурьяна, при этом скошенную траву необходимо убрать, так как при высыхании она будет являться источником опасности ,от различного рода горючего мусора,

- не складируйте сгораемые материалы (дрова, сено и т.д.) в противопожарных расстояниях между строениями, при завозе грубых кормов в населенные пункты не храните рядом с надворными постройками и на их крышах,

- тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их;

- проезжая по загородной автотрассе или в вагоне поезда, не бросайте непотушенные окурки из окон;

- не проходите мимо горящей травы; при невозможности потушить пожар своими силами, сообщайте в Службу спасения «101», «112»

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району