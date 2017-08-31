Вопрос пожарной безопасности рассмотрен на комиссии по ЧС и ОПБ Чановского района

30.08.2017г. в актовом зале администрации Чановского района состоялось заседание комиссии по ЧС и ОПБ Чановского района. Одним из вопросов « Происшедший крупный пожар 21.08.2017г. в г. Ростов-на-Дону, в результате которого были уничтожены и повреждены огнем жилые дома и постройки и меры профилактики подобных чрезвычайных происшествий на территории Чановского района, а так же меры пожарной безопасности в связи с приближением осеннего пожароопасного периода и связанного с ним возможного возникновения природных пожаров». В данном заседании приняли участие главы поселений, члены комиссии. С докладом об обстановке с пожарами и мерах по их предотвращению выступил начальник ОНД и ПР по Чановскому району Чеботок А.М., после чего были обсуждены проблемные вопросы и принято решение.

Обращаясь к жителям Чановского района отдела надзорной деятельности и профилактической работы напоминает:

- очистите территорию домовладений и прилегающую территорию от травы и мусора, не складируйте сгораемые материалы в противопожарных расстояниях между домами, не осуществляете «хаотичную» застройку на приусадебных участках, а в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

ОНД и ПР по Чановскому району