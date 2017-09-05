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ГРАФИК

приема граждан руководителями Чановского межрайонного следственного отдела в сентябре 2017 года

 
Дата приема

Ф.И.О. должностного лица, должность
Место приема
Время приема
1
2
3
4
 05.09.2017

Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.

р.п. Чаны,

ул. Комсомольская,  д.9
10.00-12.30
08.09.2017

Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.

с. Венгерово

ул. Краснопартизанская, д. 64
14.00-17.00
12.09.2017

Руководитель отдела Прокудин А.В.

с. Кыштовка,

ул. Садовая, д. 1
10.00-12.30
15.09.2017

Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.
 р.п. Чаны,

ул. Комсомольская,  д. 9
14.00-17.00
19.09.2017

Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.

с. Кыштовка,

ул. Садовая, д. 1

 
10.00-12.30
22.09.2017

руководитель отдела Прокудин А.В.

р.п. Чаны,

ул. Комсомольская,  д. 9
14.00-17.00
26.09.2017

Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.

р.п. Чаны,

ул. Комсомольская,  д. 9
14.00-17.00
29.09.2017

руководитель отдела Прокудин А.В.

с. Венгерово,

ул. Краснопартизанская,

д. 64
14.00-17.00
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