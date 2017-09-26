С 12 по 26 сентября 2017 года, на территории района Госавтоинспекцией проводились специальные профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения, под условным названием: «Ребенок-Пешеход».

В период проведения мероприятий, сотрудниками ГИБДД, было выявлено 17 водителей нарушивших правила перевозки детей пассажиров, 18 водителей подвергнуты административному наказанию за непредставление преимущества в движение пешеходам и 25 граждан, наказаны за нарушение правил дорожного движения для пешеходов. Так же за время проведения мероприятий составлено 16 карточек учета нарушений ПДД несовершеннолетними.

Госавтоинспекция района рекомендует всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району