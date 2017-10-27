С начала октября жители Новосибирской области наблюдают резкие перепады температуры воздуха, наступил сезон дождей, не за горами снег и морозы. Так как четкой границы между летом и зимой у нас нет, учитывая особенности погодных условий нашего региона, Госавтоинспекция Чановского района напоминает, что подготовку к зиме всем водителям необходимо начинать заранее, не дожидаясь гололедицы и первого снега.

Помните, что ездить в зимний период на летней резине крайне опасно, так как ее сцепление с дорогой из-за льда и снега снижается в разы, что может привести к возникновению заноса и другим неприятным ситуациям. В преддверии зимы не забывайте проверить исправность электропроводки в машине, заряд аккумулятора и, особенно, работу световых приборов и стеклоочистителей.

Ни для кого не секрет, что число мелких ДТП резко увеличивается при смене сезонов. Причиной аварий является невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях. Водителям следует психологически перестроиться на зимний стиль вождения, так как летом и скорости другие, и дорожные условия на порядок лучше. А при передвижении по гололедице необходимо помнить, что коэффициент сцепления снижается, поэтому тормозить резко не только бесполезно, но и опасно. Выбор правильного скоростного режима, согласно дорожным условиям, и соблюдение дистанции, помогут избежать водителям неприятных ситуаций на дороге.

Госавтоинспекция Чановского района настоятельно советует водителям при любых обстоятельствах и погодных условиях соблюдать Правила дорожного движения – это поможет всем избежать дорожно-транспортные происшествия.

Телефоны Экстренных Служб: 112 – единый номер для вызова экстренных служб, Пожарно-Спасательная Служба: с городского телефона 01 с мобильного 101, Полиция: с городского 02 с мобильного 102, Скорая медицинская помощь: с городского телефона 03 с мобильного 103.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району