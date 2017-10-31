Многие Автовладельцы и Автолюбители обращаются в подразделения ГИБДД для получения государственных услуг связанных с регистрацией транспортных средств и получением или заменой водительских удостоверений. Сегодня гражданам не нужно простаивать очереди для получения данных услуг. Для этого воспользуйтесь государственными услугами через интернет. Чтобы это сделать, необходимо зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru. Регистрацию можно пройти самому, но самый простой и быстрый способ получения Подтверждённой учётной записи обратиться в Центры обслуживания (МФЦ, Пенсионный Фонд и другие).

С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30%. Например: зарегистрировать автомобиль с получением государственных регистрационных знаков по «Живой очереди» стоит 2850 руб., а при обращении и оплату через портал Госуслуг процедура стоит 1995 руб.; замена и выдача водительских удостоверений стоит 2000 руб., а при обращении и оплату через портал Госуслуг процедура стоит 1400 руб.

Чтобы получить скидку по оплате государственной пошлины необходимо:

1. Подать заявление на услугу через портал Госуслуг.

2. Подождать, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по Вашему заявлению в Личном кабинете и перейти к оплате.

3. Выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины:

- Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);

- Электронный кошелек (Webmoney);

- Мобильный телефон (Федеральные операторы).

Оплата госпошлин доступна только физическим лицам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» оплачивать госпошлину со скидкой можно до 1 января 2019 года.

Обратите внимание — оплатить госпошлину со скидкой можно также через мобильное приложение Госуслуг.

6 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области