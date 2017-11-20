Сотрудники Госавтоинспекции Чановского района провели мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к последствиям дорожных аварий, делая акцент на основных причинах дорожно-транспортных происшествий.

В преддверии «Всемирного дня памяти жертв ДТП» сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району совместно с учащимися школы № 2 провели акцию, направленную на повышение безопасности дорожного движения. Школьники почтили память погибших в ДПТ минутой молчания. В этот день вспомнили всех, кто стал жертвой дорожных происшествий по своей или чужой вине.

В районном центре, около образовательных учреждений отряды ЮИД совместно с инспекторами ГИБДД, встречали учеников спешивших на занятия и тех, которые уже закончили свой учебный день. Школьникам вручали памятки для пешеходов. Для родителей-водителей, ожидавших своих детей недалеко от школы, автоинспекторы и юные инспекторы движения подготовили агитационные листовки, призывающие соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме этого, на автомобильных дорогах поселка Чаны участникам дорожного движения вручались памятки на тему безопасного поведения на дорогах, а также призывали их соблюдать Правила дорожного движения. Ученики подготовили письма водителям с призывами быть взаимовежливыми друг к другу и просили не игнорировать Правила дорожного движения.

Кроме того, школьникам напомнили об использовании световозвращающих элементов на одежде, которые повышают безопасность пешеходов в темное время суток.

Автоинспекторы надеются, что проведенная акция помогла всем участникам движения задуматься о масштабах аварийности на дорогах, о потенциальном риске, которому они подвергаются в случае невнимательности или сознательного нарушения требований ПДД. По мнению сотрудников ГИБДД, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, число погибших и пострадавших в них людей возможно только при условии постоянной самодисциплины на дороге и соблюдения каждым человеком правил дорожного движения.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району