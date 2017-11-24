В Чановском районе сжиженный и природный газ используется довольно-таки активно. Практически во всех частных жилых домах и квартирах установлены газовые плиты с баллонами, многие дома централизованно газифицированы. Отопление жилья газом, приготовление пищи – это быстро и удобно!

В р.п. Чаны в последнее время газифицируются многоквартирные жилые дома, где природный газ так же используется для приготовления пищи и обогрева помещений.

В целях недопущения пожаров при эксплуатации газового оборудования, доведения до населения требований пожарной безопасности которые необходимо соблюдать при пользовании газом сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району проведены профилактические мероприятия по газифицированным многоквартирным домам. В ходе рейдовых мероприятий гражданам вручены памятки, проведены беседы, а так же информационные материалы размещены в местах общего пользования.

Обращаясь к жителям и гостям Чановского района напоминаем, что из-за нарушения требований пожарной безопасности при установке или эксплуатации газовых бытовых приборов, может произойти пожар.

Чаще всего возгорания происходят в результате неправильной проверки на наличие утечки газа. Многие подносят спичку или зажигалку к редуктору, а затем происходит вспышка. Вместе с тем существует простой и вполне безопасный способ определения наличия утечки газа. Для начала нужно сделать водно-мыльный раствор, т.е. развести в обычной воде шампунь, стиральный порошок или мыло. Хорошо пенящуюся жидкость нанести на головку газового баллона и пронаблюдать: не появятся ли мыльные пузыри. Если утечка газа есть, то пузыри появятся.

О наличии утечки газа можно судить и по появлению в помещении характерного газового запаха. В этом случае необходимо незамедлительно сообщить об этом в аварийную службу газа по телефону «04». Затем, соблюдая осторожность, нужно прекратить подачу газа, выключить плиту, электронагревательные приборы, освещение, открыть окна и проветрить помещение.

Во избежание пожара или взрыва недопустимо эксплуатировать неисправные газовые приборы, оставлять открытыми краны плитки при погашенных горелках, хранить запасные газовые баллоны около печей и других нагревательных приборов.

Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов.

ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России

по Новосибирской области