По итогам 11 месяцев 2017 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 2431 дорожно-транспортных происшествий, при которых 245 человек погибло и 2955 получили травмы различной степени тяжести, так же за указанный период произошло 308 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 8 детей погибло и 326 получили травмы.

Проведенный анализ за 11 месяцев текущего года показывает, что не прекращаются случаи совершения ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Особую озабоченность вызывает количество дорожно-транспортных происшествий, а также тяжесть их последствий в выходные дни недели, а так же на трассах федерального и регионального значения.

В целях усиления охраны общественного порядка, стабилизации обстановки с аварийностью, недопущения ДТП и снижения тяжести их последствий, на территории Чановского района в декабре месяце будут проведены следующие специальные профилактические мероприятия: с 11 по 18 декабря «Внимание - Дети», с 18 по 25 декабря операция «Нетрезвый Водитель».

Госавтоинспекция Чановского района напоминает всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении Правил дорожного движения. Помните, их нарушение может привести к необратимым последствиям. Берегите себя и своих близких!

Госавтоинспекция Чановского района.