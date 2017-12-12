Памятка
по применению пиротехнических изделий
В преддверии Нового года начинается усиленная продажа пиротехники, которая сама по себе имеет потенциальную опасность возгорания и способна травмировать человека при неграмотной эксплуатации.
Требования пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделиями определены Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009г. №1052 и Правилами противопожарного режима в РФ.
Реализация пиротехники строжайше запрещена на объектах торговли, расположенных в жилых домах, на вокзалах, платформах железнодорожных станций, в наземных и подземных переходах, транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных объектов.
Категорически запрещена продажа пиротехники лицам, не достигшим 16-летнего возраста, если производителем не установлено другое возрастное ограничение.
13. Применение пиротехнических изделий запрещается:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
На каждом изделии должна быть маркировка, а также знак качества вне зависимости от размера изделия. Обязательно наличие сертификата качества, заверенного нотариусом или органом по сертификации товаров, а также товарно-сопроводительных документов, содержащих сведения по каждому наименованию товара, срок его действия, наименование изготовителя и поставщика.
К каждому изделию должна быть приложена подробная инструкция на русском языке. Продавец при продаже товара обязан проинструктировать покупателя о правилах безопасного использования пиротехники.
Необходимо помнить, что при неосторожном обращении с пиротехникой или неправильном хранении эта продукция легко воспламеняется и может травмировать. Приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями, самым внимательным образом ознакомьтесь с инструкциями и обратите особое внимание на указанные зоны безопасности.
Использовать салюты рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.
Перед использованием следует заранее четко определить, где вы будете проводить фейерверк. Выберите место. В идеале это может быть большая открытая площадка (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. Убедитесь, что в опасной зоне не находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода. Запрещено запускать салюты с рук и подходить к изделиям в течение двух минут после их запуска. Ни в коем случае не наклоняйтесь над изделием во время его использования.
Не используйте пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, а также запускать салюты с балконов и лоджий.
Не разрешайте детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия. Не сушите намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления, обогревателях и т.п.
В случае отказа пиротехники необходимо подождать не менее десяти минут, для того чтобы удостовериться в ее отказе. Если фитиль сгорел, запрещается пытаться поджигать его повторно. Нужно провести наружный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Использованную пиротехнику необходимо утилизировать с бытовыми отходами после выдержки в воде в течение 24 часов.
В целях недопущения пожаров при пользовании пиротехническими изделиями, недопущения травмирования людей от пиротехнических изделий предлагается: выполнить следующие мероприятия:
- не допускать применение пиротехнических изделий, свечей в зданиях при проведении различного рода мероприятий
- разместить материалы о мерах безопасности при пользовании пиротехническими изделиями на информационном экране площади автовокзала,
- провести в образовательных учреждениях беседы с учащимися по данной тематике,
- разместить информацию по пользованию пиротехникой в СМИ, на информационных стендах в муниципальных образований.
ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области