Граждане, будьте осторожны!

С начала декабря на территории Новосибирской области отмечается ухудшение обстановки с пожарами и гибелью на них людей. Так, за истекший период декабря произошло более 140 пожаров, на которых погибло 22 человека.

Основные причины пожаров с гибелью людей - неосторожное обращение с огнем при курении, нарушения правил устройства и эксплуатации печей, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Из-за роста числа смертельных исходов на пожарах, в Новосибирской области введен усиленный режим службы подразделений государственной пожарной службы. Проводятся массовые профилактические рейды по частному сектору.

В подавляющем большинстве случаев пожары происходят из-за несоблюдения владельцами имущества и жильцами домов требований пожарной безопасности.

Основными причинами пожаров являются:

- неправильное устройство и нарушение правил эксплуатации печей и каминов;

- нарушение монтажа и технической эксплуатации электрооборудования.

Чтобы не случилось беды, ОНД и ПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области напоминает жителям Чановского района элементарные требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать:

При эксплуатации электрических приборов запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами,;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а так же поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном

листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

- перекаливать печи.

Чтобы обезопасить себя и своих близких государственный пожарный надзор предлагает устанавливать в жилым помещениях автономный дымовой пожарный извещатель, который обнаруживает задымление на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный звуковой сигнал. Для монтажа извещателя не требуется специальных знаний, он крепится к потолку или стене, не имеет никаких проводов. Источник питания этого устройства – батарейка, обеспечивающая его непрерывную работу до 3-х лет. Данные устройства продаются в р.п. Чаны на объектах торговли и в специализированных организациях.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.