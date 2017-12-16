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Граждане, будьте осторожны!

 

С начала декабря на территории Новосибирской области  отмечается ухудшение обстановки с пожарами и гибелью на них людей.  Так, за истекший период декабря произошло более 140 пожаров, на которых погибло 22 человека.

       Основные причины пожаров с гибелью людей - неосторожное обращение с огнем при курении,  нарушения правил устройства и эксплуатации печей, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

      Из-за роста числа смертельных исходов на пожарах, в Новосибирской области введен усиленный режим службы подразделений государственной пожарной службы. Проводятся массовые профилактические рейды по частному сектору.

В подавляющем большинстве случаев пожары происходят из-за несоблюдения владельцами имущества и жильцами домов  требований пожарной безопасности.

     Основными причинами пожаров   являются:

     - неправильное устройство и нарушение правил эксплуатации печей и каминов;

     - нарушение монтажа и технической эксплуатации электрооборудования.

     Чтобы не случилось беды, ОНД и ПР по Чановскому району  УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области напоминает жителям Чановского района  элементарные требования пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать:

     При эксплуатации электрических приборов запрещается:

     -  эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

-  пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

-  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами,;

-  пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

-  применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

-  оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

-  размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

-  при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

     При эксплуатации печного отопления запрещается:

     - оставлять без присмотра топящиеся печи, а так же поручать надзор за ними малолетним  детям;

     - располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на предтопочном

листе;

     - применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

     - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

     - производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

     - перекаливать печи.

 

Чтобы обезопасить себя и своих  близких  государственный   пожарный надзор  предлагает устанавливать в жилым помещениях автономный дымовой пожарный извещатель, который обнаруживает задымление на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный звуковой сигнал. Для монтажа извещателя не требуется специальных знаний, он крепится к потолку или стене, не имеет никаких проводов. Источник питания этого устройства – батарейка, обеспечивающая его непрерывную работу до 3-х лет.  Данные устройства продаются в р.п. Чаны на объектах торговли и в специализированных организациях.  

 

 

 ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР   ГУ МЧС России по Новосибирской области. 

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