Управление транспортными средствами водителями, находящимися в нетрезвом состоянии, является одним из основных видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации и профилактики ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в период проведения новогодних и рождественских праздников на территории района проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Патрули ДПС работали во всех населенных пунктах района, а также осуществляли патрулирование по рабочему поселку Чаны в тех местах, где чаще всего можно встретить нарушителей.

За время проведения мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали на дорогах района трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, один из которых подпадает под санкцию статьи 264.1 УК РФ.