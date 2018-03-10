Будьте осторожны с пиротехникой.

Применение пиротехнических изделий гражданами осуществляется не только в период новогодних праздников, но и на различных торжествах. К сожалению, нередки случаи, когда граждане получают травмы при пользовании пиротехническими изделиями. Что бы праздничное мероприятие прошло без происшествий необходимо помнить, что при неосторожном обращении с пиротехникой или неправильном хранении эта продукция легко воспламеняется и может травмировать. Приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями, самым внимательным образом ознакомьтесь с инструкциями и обратите особое внимание на указанные зоны безопасности.

Применение пиротехнических изделий запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

Использовать салюты рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.

Перед использованием следует заранее четко определить, где вы будете проводить фейерверк. Выберите место. В идеале это может быть большая открытая площадка (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. Убедитесь, что в опасной зоне не находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода. Запрещено запускать салюты с рук и подходить к изделиям в течение двух минут после их запуска. Ни в коем случае не наклоняйтесь над изделием во время его использования.

Не используйте пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, а также запускать салюты с балконов и лоджий.

Не разрешайте детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия. Не сушите намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления, обогревателях и т.п.

В случае отказа пиротехники необходимо подождать не менее десяти минут, для того чтобы удостовериться в ее отказе. Если фитиль сгорел, запрещается пытаться поджигать его повторно. Нужно провести наружный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Использованную пиротехнику необходимо утилизировать с бытовыми отходами после выдержки в воде в течение 24 часов.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области