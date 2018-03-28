За 2 месяца 2018 года, на территории Новосибирской области произошло 33 ДТП с участием несовершеннолетних детей, в которых 4 ребенка погибло и 32 травмировано. Основными причинами ДТП по вине несовершеннолетних пешеходов являются: переход через проезжую часть в неустановленном месте, выход на проезжую часть из-за предметов, ограничивающих видимость, игра на проезжей части.

С наступлением весенних школьных каникул, резко возрастает количество детей и подростков, находящихся вблизи проезжей части и на ней (опасные игры на дороге). Дети и подростки в период каникул свободное время будут проводить на улицах, площадях, посещать культурно – массовые мероприятия. Часть детей будет находиться в различных детских оздоровительных центрах, санаториях.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период школьных каникул будет усилен контроль со стороны Госавтоинспекции Чановского района за соблюдением ПДД водителями транспортных средств и несовершеннолетними пешеходами в местах проведения культурно-массовых мероприятий, посещаемых детьми и подростками.

С 21 марта по 20 апреля 2018 года, Госавтоинспекция района проводит специальные профилактические мероприятия: «Внимание Каникулы»

Уважаемые участники дорожного движения! Во избежание ДТП в период школьных каникул будьте предельно внимательны на дороге! Обеспечьте безопасную перевозку детей, применяя ремни безопасности и детские удерживающие устройства!

Уважаемые родители! Напоминайте своим детям о безопасности дорожного движения! Проследите, чтобы дети не играли на проезжей части и вблизи её! Помните, что безопасность ваших детей зависит в первую очередь от Вас!

ОГИБДД ОМВД России по Чановскому району