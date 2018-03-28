Профилактика пожаров на объектах с массовым пребыванием людей

В целях недопущения пожаров, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Чановского района на объектах торговли с массовым пребыванием людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактический работы по Чановскому району 27 марта были проведены профилактические мероприятия, направленные на доведение до руководителей объектов и обслуживающего персонала зданий требований пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать на данной категории объектов, а так же беседы и инструктажи по действиям в случае пожара. Сотрудниками отдела распространены памятки на противопожарную тематику с рекомендациями для работников предприятий по содержанию путей эвакуации, по поддержанию в работоспособном состоянии установок пожарной автоматики и первичных средств пожаротушения, о соблюдении противопожарного режима и о необходимости проведения практических тренировок по эвакуации для закрепления навыков в области пожарной безопасности.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району