100

Профилактика пожаров на объектах с массовым пребыванием людей

 

В целях недопущения пожаров, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Чановского района  на объектах торговли с массовым пребыванием людей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактический работы по Чановскому району 27 марта были проведены профилактические мероприятия, направленные на доведение до руководителей объектов и  обслуживающего персонала  зданий требований пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать на данной категории объектов, а так же беседы и инструктажи по действиям в случае пожара.  Сотрудниками отдела распространены памятки на противопожарную тематику с рекомендациями для работников предприятий по содержанию путей эвакуации, по поддержанию в работоспособном состоянии установок пожарной автоматики и первичных средств пожаротушения, о соблюдении противопожарного режима и о необходимости проведения практических тренировок  по эвакуации  для закрепления навыков в области пожарной безопасности.  

  

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

 

- +

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться