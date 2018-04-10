В средствах массовой информации появилась информация об упрощении ситуации, связанной с так называемыми «конструктарами»-транспортными средствами, собранными из запасных частей, ввезенных из-за границы.

В связи с этим необходимо знать следующее:

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» установлен запрет на регистрационные действия с транспортными средствами, если при изменении в регистрационных данных, связанными с заменой номерных агрегатов, представлены номерные агрегаты, ранее не используемые в комплекте транспортных средств, и за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора.

Кроме того, в соответствии с Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, утвержденными приказом МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001, не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами при невозможности их идентификации вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства.

Уважаемые автовладельцы, напоминаем, что любой желающий может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией, используя «Личный кабинет» на портале «Госуслуги» www.gosuslugi.ru.

Для получения государственной услуги «регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» у вас есть возможность записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде. Преимущества пользования порталом государственных услуг (WWW.GOSUSLUGI.RU):

· сокращаются сроки предоставления услуг,

· уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц,

· ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота,

· снижаются коррупционные риски,

· снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг.

Предлагаем Вам активнее использовать ресурсы портала государственных услуг.

6-МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области