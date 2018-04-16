17 апреля исполняется 100 лет советской пожарной охране

Сто лет назад, 17 апреля 1918 года, Владимир Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем». С этого дня началась история советской пожарной охраны. Именно 17 апреля, по старой традиции, ветераны пожарной охраны отмечают свой профессиональный праздник.

Огнеборцы - это мужественные и отважные люди, которые несут нелёгкую каждодневную службу защищая людей и народное богатство от огня. На их долю в советские годы выпало обеспечение безопасности во время масштабных строек в стране. Они выдержали суровые годы Великой Отечественной войны, защищая города и заводы от пожаров. Сегодняшние ветераны поднимали пожарное дело в 1950-1970-х, не растеряли традиции в трудные постперестроечные 1990-е годы и дали хороший задел сегодняшнему поколению российский огнеборцев.

До 1999 года дату подписания декрета в нашей стране было принято считать днем организации пожарной охраны. В марте 1999 г. праздник был перенесен на 30 апреля, так как историками было установлено, что истинной датой становления государственной пожарной охраны в России следует считать 30 апреля 1649 года, когда Государь всея Руси, царь и Великий князь Алексей Михайлович издал "Наказ о градском благочинии". Это был первый исторический документ по организации контроля над противопожарным состоянием жилых домов и соблюдением пожарной безопасности населением. И первым нормативным правовым актом, содержащим основные признаки установления в России профессиональной пожарной охраны.