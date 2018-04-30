Особый противопожарный режим!!!
Правительством Новосибирской области принято Постановление от 28.04.2018г. № 160-п «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» в период с 28.04.2018г. Данное решение принято в связи с неблагоприятно складывающейся оперативной обстановкой с природными пожарами. В связи с чем, в отношении лиц, допустивших нарушения требования пожарной безопасности, в соответствии с действующим законодательством будут налагаться административные штрафы в двукратном размере: на граждан от 2-4 тысяч рублей, на должностных от 15-30 тысяч рублей, на юридических лиц от 400 - 500 тысяч рублей.
Государственный пожарный надзор предупреждает:
— соблюдайте требования пожарной безопасности!
— не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар!
— не допускайте сжигания мусора на своих садовых, дачных участках и на территории населенных пунктов!
— не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений!
— не проводите отжиг травы!
— не разводите костры в лесах!
— будьте внимательны и осторожны при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами!
В случае обнаружения пожара сообщайте по телефону 101, 112
Соблюдайте требования пожарной безопасности!