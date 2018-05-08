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ГРАФИК

приема граждан руководителями Чановского межрайонного следственного отдела в мае 2018 года

 
Дата приема

Ф.И.О. должностного лица, должность
Место приема
Время приема
1
2
3
4
 04.05.2018

Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.

р.п. Чаны,

ул. Комсомольская,  д.9
10.00-12.30
11.05.2018

Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.

с. Венгерово

ул. Краснопартизанская, д. 64
14.00-17.00
14.05.2018

Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.

с. Кыштовка,

ул. Садовая, д. 1
10.00-12.30
18.05.2018

Руководитель отдела Прокудин А.В.
 р.п. Чаны,

ул. Комсомольская, д. 9
14.00-17.00
19.05.2018

Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.

с. Кыштовка,

ул. Садовая, д. 1

 
10.00-12.30
21.05.2018

руководитель отдела Прокудин А.В.

р.п. Чаны,

ул. Комсомольская, д. 9
14.00-17.00
25.05.2018

Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.

р.п. Чаны,

ул. Комсомольская, д. 9
14.00-17.00
28.05.2018

руководитель отдела Прокудин А.В.

с. Венгерово,

ул. Краснопартизанская,

д. 64
14.00-17.00
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