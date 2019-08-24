24 августа, в Чановском районе, произошло ДТП, в котором погиб человек. Происшествие случилось в 02 часа, на 5 километре автодороги р.п.Чаны-с.Венгерово. Местный житель, мужчина 48 лет, управляя автомобилем «Тойота», двигаясь по автодороге в сторону виадука совершил проезд на запрещающий сигнал светофора, в следствии чего совершил столкновение с вагоном подвижного состава тепловоза.

В результате дорожно-транспортного происшествия, водить автомобиля погиб. В настоящее время по факту дорожного происшествия проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции просят позвонить очевидцев происшествия по телефонам: 102 или 8-983-303-72-04.

Госавтоинспекция Чановского района