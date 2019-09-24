Почти ежедневно на территории Новосибирской области регистрируются факты дорожных происшествий с участием несовершеннолетних. Несмотря на принимаемые меры, уровень ДТП с детьми остается высоким, об этом сайту сообщил Александр Семенов, исполняющий обязанности начальника отделения Госавтоинспекции по Чановскому району: За 8 месяцев 2019 года на территории Новосибирской области с участием детей зарегистрировано 179 ДТП, в которых 7 несовершеннолетних погибли и 191 ребенок был травмирован.

По причине нарушений ПДД водителями зарегистрировано 130 ДТП, по собственной неосторожности детей 40 ДТП.

С участием детей-пассажиров зарегистрировано 72 ДТП, в которых 4 ребёнка погибли и 84 получили травмы.

С участием детей-пешеходов зарегистрировано 83 ДТП, в которых 82 получили травмы, 2 ребёнка погибли.

Из 83 фактов ДТП с несовершеннолетними пешеходами, 40 пострадали по собственной неосторожности, что составляет 48 % от общего числа пострадавших детей-пешеходов.

29 фактов на пешеходных переходах, в которых пострадали 27 детей и 2 - погибли.

Из 83 фактов ДТП с участием детей-пешеходов, 14 было совершено в темное время суток. Из них всего в 2 случаях па одежде несовершеннолетнего присутствовали световозвращающие элементы.

С участием детей-велосипедистов зарегистрирован 21 факт, в которых пострадал 21 человек.

В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма, в период с 23 по 27 сентября 2019 года, во всех образовательных организациях Чановского района проводиться «Неделя безопасности», посвящённая вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.

Подразделением Госавтоинспекции совместно с органами исполнительной власти на районном уровне, будет реализован комплекс межведомственных мероприятий, направленных на совершенствование профилактической работы с обучающимися, педагогами и родителями несовершеннолетних.

Госавтоинспекция Чановского района.