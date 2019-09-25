В Чановском районе автоинспекторы вместе со школьниками провели акцию "Письмо Водителю"

В рамках профилактических мероприятий «Неделя Безопасности» сотрудниками Госавтоинспекции Чановского района, проведена акция «Письмо водителю», направленная на пропаганду безопасности дорожного движения.

Акция проходила с участием юных инспекторов дорожного движения детского юношеского центра Гармония, которым было предложено написать письма водителям автомобилей, нарисовать для них рисунки. В своих письмах дети обращались к водителям, выражали пожелания, как сделать дороги нашего поселка безопаснее для всех, или дорожных случаях, которые произошли с ними, их родственниками и друзьями.

Каждое письмо было подписано и многие водители узнавали в отправителях своих детей, детей родственников, знакомых. Все водители, получившие письма были тронуты детской непосредственностью и сознательностью к безопасности дорожного движения.



