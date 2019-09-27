Одним из приоритетных направлений деятельности МВД России является взаимодействие с населением и средствами массовой информации, в связи с чем, в период времени с 26 сентября по 25 октября, на территории Новосибирской области будет проводиться профилактическая акция «Спаси жизнь! Сообщи о пьяном водителе!».

Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят жителей района сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, по телефону дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679 или 102.

ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району