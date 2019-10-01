Вечером во вторник, 1 октября, в Чановском районе трёхлетний мальчик погиб, выпав из самоходного транспортного средства, не оборудованного кабиной. Инцидент произошёл в 20:15.

Мужчина 1978 года рождения, управляя самоходным транспортным средством с прицепом, двигался по полевой дороге возле села Тармакуль с двумя пассажирами — женщиной и трехлетним мальчиком. В пути следования ребенок выпал из транспортного средства, не оборудованного кабиной, и попал под колесо прицепа. От полученных травм ребенок погиб до прибытия скорой помощи». По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожного происшествия.

Почти ежедневно на территории Новосибирской области регистрируются факты дорожных происшествий с участием несовершеннолетних. Несмотря на принимаемые меры, уровень ДТП с детьми остается высоким, за 8 месяцев 2019 года на территории Новосибирской области с участием детей зарегистрировано 179 ДТП, в которых 7 несовершеннолетних погибли и 191 ребенок был травмирован.

По причине нарушений ПДД водителями зарегистрировано 130 ДТП, по собственной неосторожности детей 40 ДТП.

С участием детей-пассажиров зарегистрировано 72 ДТП, в которых 4 ребёнка погибли и 84 получили травмы.

С участием детей-пешеходов зарегистрировано 83 ДТП, в которых 82 получили травмы, 2 ребёнка погибли.

Из 83 фактов ДТП с несовершеннолетними пешеходами, 40 пострадали по собственной неосторожности, что составляет 48 % от общего числа пострадавших детей-пешеходов.

29 фактов на пешеходных переходах, в которых пострадали 27 детей и 2 - погибли.

Из 83 фактов ДТП с участием детей-пешеходов, 14 было совершено в темное время суток. Из них всего в 2 случаях па одежде несовершеннолетнего присутствовали световозвращающие элементы.

С участием детей-велосипедистов зарегистрирован 21 факт, в которых пострадал 21 человек.