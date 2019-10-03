С 03 октября по 03 ноября 2019 года, на территории Чановского района будут проходить оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Трактор», данное мероприятие будет проводиться на основание решения комиссии по безопасности дорожного движения Чановского района, о проведение на территории района месячника безопасности дорожного движения на самоходных транспортных средствах и тракторах – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции района Александр Семенов.

На территории района сотрудники ГИБДД и Гостехнадзора будут проверять техническое состояние тракторов и других самоходных машин: дорожной и сельскохозяйственной техники. Так же будет проверяться наличие у водителей удостоверений на право управления самоходной техникой и необходимых документов на саму технику. Как правило, в ходе рейдов инспекторы будут сверяют заводские номера и номера агрегатов на соответствие с тем, что указано в регистрационных документах.

Операция проводится с целью выявления самоходной техники, которая эксплуатируется с нарушением правил дорожного движения, а также на снижение аварийности с участием этих машин.

Госавтоинспекция Чановского района.