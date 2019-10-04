Чтобы предотвратить авто-аварии с участием юных участников дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции района и представителями ООО PPF«Страхование Жизни», в школе № 1 проведена тематическая "линейка безопасности" по Правилам дорожного движения.

В ходе мероприятия учащимся рассказали о правилах дорожного движения, о том, что означает триколор светофора, о правилах вождения велосипедом, о необходимости использования световозвращающих элементов а так же для чего предназначены эти элементы, каких видов они бывают, как ими пользоваться. Побеседовали, также, о безопасном маршруте «Дом-школа-дом».

Школьники продемонстрировали свои знания правил дорожного движения. В ходе профилактических бесед ученикам представлялись различные модели дорожных ситуаций, в которых необходимо было принять правильное решение.

После бесед ученики получили возможность обсудить наиболее важные моменты безопасного поведения на дороге. Обсуждение тем проходило в форме «Вопрос – Ответ», ведь именно в таком ракурсе общения, инспектор находит наиболее «слабые места» в знаниях ПДД у детей. Так же школьники продемонстрировали навыки преодоление препятствий на велосипедах.

В завершении мероприятия сотрудники еще раз обратили внимание учащихся на необходимость соблюдения Правил дорожного движения и использования световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах в темное время суток и в условиях ограниченной видимости.



