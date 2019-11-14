Безопасность детей

08 ноября 2019г. отделом опеки и попечительства администрации Чановского района проведено очередное родительское собрание с приемными родителями. В данном собрании принял участие сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району. В своем выступлении исполняющий обязанности начальника ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области Артамонов М.В. довел требования пожарной безопасности, которые нужно соблюдать в быту, что бы не допустить пожара и о проведении профилактических бесед родителей с детьми, в том числе о действиях в случае возникновения пожара в момент нахождения детей одних . Особое внимание было обращено на недопущение оставления малолетних детей без присмотра, о недопущении запирания детей в жилых помещениях, об осторожном обращении с огнем, на строгое соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Чтобы обезопасить себя и близких главный государственный инспектор по пожарному надзору предложил установить в жилым помещениях, у кого еще нет, автономный дымовой пожарный извещатель, который обнаруживает задымление на ранней стадии и при срабатывании выдает пронзительный звуковой сигнал. Так же была доведена информация и рекомендовано оборудовать жилые помещения, за счет собственных средств, пожарными извещателями с GSM- модулем, который в случае пожара оповестит о случившейся беде жильцов и службу спасения с помощью СМС- рассылок. В данном мероприятии приняли участие представители более 35 семей.



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району