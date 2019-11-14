Согласно правилам дорожного движения использование ремней безопасности обязательно для водителя и всех пассажиров, в том числе находящихся на заднем сидении.

Применение ремней снижает вероятность гибели и получения тяжёлых травм для пассажиров переднего сидения на 40-50%, заднего сидения на 25 %. Ремни безопасности уменьшают риск гибели водителя и пассажиров, сидящих на передних и задних сидениях в зависимости от типа аварии.

По мнению многих водителей, наличие подушки безопасности позволяет избежать использования ремней. Однако статистика утверждает, что ремни спасают от получения травм в 70% случаев, в то время как подушки безопасности – лишь в 30% случаев. Ремень удерживает водителей и пассажиров в любых ситуациях. Например, при заносе пристегнутому водителю легче сконцентрироваться на управлении автомобиля, не думая при этом как удержаться в кресле.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией автомобиля эти ремни предусмотрены, санкцией статьи 12.6 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Уважаемые водители и пассажиры, не подвергайте свои жизни опасности!

Госавтоинспекция Чановского района