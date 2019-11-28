Будьте осторожны с печной золой!

Уважаемые граждане!. На территории Чановского района неоднократно происходили случаи возникновения пожаров по причине нарушения требований пожарной безопасности при обращении с печной золой.

Последний случай возникновения пожара по этой причине произошел 21.11.2019 в р.п. Чаны, в результате высыпания золы вплотную к стене бани произошло возгорание стены, в результате чего огнем повреждена баня.

Уважаемые жители Чановского района!

Напоминаем, что правила противопожарного режима устанавливают требования о том, что зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место, вдали от жилых домов, надворных построек, грубых кормов, и других горючих материалов. Есть жители, которые пренебрегают этим правилом, вынося золу из топок печей домов и бань в картонных коробках, деревянных ящиках, металлических ведрах, устанавливая их на деревянные полы, и даже не догадываются о том, что подвергают себя и своих близких смертельной опасности.

Так что выносите золу, соблюдая требования пожарной безопасности!

В случае пожара или появления дыма следует незамедлительно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», с сотовых - «101», «010» указав точный адрес, и обеспечить встречу пожарного автомобиля.

Будьте осторожны с печной золой!

Уважаемые граждане!. На территории Чановского района неоднократно происходили случаи возникновения пожаров по причине нарушения требований пожарной безопасности при обращении с печной золой.

Последний случай возникновения пожара по этой причине произошел 21.11.2019 в р.п. Чаны, в результате высыпания золы вплотную к стене бани произошло возгорание стены, в результате чего огнем повреждена баня.

Уважаемые жители Чановского района!

Напоминаем, что правила противопожарного режима устанавливают требования о том, что зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место, вдали от жилых домов, надворных построек, грубых кормов, и других горючих материалов. Есть жители, которые пренебрегают этим правилом, вынося золу из топок печей домов и бань в картонных коробках, деревянных ящиках, металлических ведрах, устанавливая их на деревянные полы, и даже не догадываются о том, что подвергают себя и своих близких смертельной опасности.

Так что выносите золу, соблюдая требования пожарной безопасности!

В случае пожара или появления дыма следует незамедлительно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», с сотовых - «101», «010» указав точный адрес, и обеспечить встречу пожарного автомобиля.