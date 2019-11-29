Госавтоинспекция Чановского района призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными из-за гололеда.

В связи с потеплением и осадками в виде снега, неизбежно обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах.

В таких условиях водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз.

«Не выезжайте на перекресток, если вы видите, что он загружен, иначе автомобиль перекроет движение другим машинам. Также необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков.

Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок автобусов и пешеходных переходов, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

«Пешеходам также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры».

Водители и пешеходы! Берегите свою жизнь, соблюдайте правила дорожного движения.

Госавтоинспекция Чановского района