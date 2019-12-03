Профилактические мероприятия в семьях с малолетними детьми.



На территории Новосибирской области с 2019 году складывается неблагополучная обстановка с пожарами и последствиями от них. За 11 месяцев в Новосибирской области произошло более 12500 пожаров, на которых погибло 160 человек, в том числе 16 детей, так же в результате пожаров было травмировано 30 детей. В целях профилактики пожаров в жилом секторе на территории Чановского района, а так же недопущения гибели и травмирования на них детей сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району совместно с сотрудниками ОМВД по Чановскому району, специалистами МБУ «Комплексный центр» проводятся профилактические рейдовые мероприятия по местам проживания многодетных семей, семей имеющих малолетних детей. . 03.12.2019г. такой рейд был проведен на территории администрации рабочего поселка Чаны. Комиссией были посещены семьи имеющие несовершеннолетних детей. В ходе рейдового мероприятия было охвачено 7 семей. С целью недопущения пожаров в жилом секторе, предупреждения гибели и травмирования на них людей с родителями были проведены инструктажи на противопожарную тематику и вручены памятки о мерах пожарной безопасности для жилого сектора, которые нужно неукоснительно соблюдать.

Основное внимание в ходе данных мероприятий уделяется следующим вопросам: недопущению оставления малолетних детей без присмотра, об осторожном обращении с огнем, в том числе при курении, на строгое соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, газового оборудования, а так же о мерах пожарной безопасности в период Новогодних праздников. Чтобы обезопасить себя и близких государственный инспектор по пожарному надзору довел до родителей информацию о недопущении отказа от установки в жилых помещениях АДПИ с GSM модулем и для чего их устанавливают.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району