22 ноября 2019 года должны были вступить изменения в правила выдачи медицинских справок водителей. Предполагалось, что для получения справки водитель должен будет обязательно сдать анализ крови и анализ мочи. Однако указанные выше анализы крови и мочи довольно дорогостоящие. То есть в случае их введения итоговая стоимость медсправок могла увеличиться в несколько раз. Также должно было значительно возрасти и время выдачи справок (анализы делаются от нескольких часов, до нескольких дней). Именно к этому и готовились водители, которые 20 и 21 ноября 2019 года выстроились в огромные очереди для получения справок по старым правилам и по старым ценам.

Однако в министерстве здравоохранения РФ решили перенести данное нововведение на 1 июля 2020 года. Основная цель переноса, как заявлено, состоит в том, чтобы проанализировать методы проведения анализов и найти более бюджетные варианты.