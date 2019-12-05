С 1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 528 от 31 декабря 2014 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения», в соответствии с которым Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 264.1, в соответствии с которой за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от медицинского освидетельствования, лицо ранее лишенное права управления по аналогичным причинам привлекается к уголовной ответственности. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Алкоголь оказывает вредное влияние на организм, в том числе и в малых дозах: притупляется внимание, нарушается координация движений, появляется чувство беспечности, стремление к лихачеству и т.п. Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков. Чтобы не принести беду себе и окружающим, откажитесь от употребления алкоголя за рулем, сделайте это законом своей жизни!

Госавтоинспекция призывает всех граждан подключиться к решению проблемы пьянства за рулем. Любой гражданин может сообщить информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения по телефонам дежурной части Отдела МВД России по Чановскому району: 21-679 или 102.

Помните, возможно, именно Ваш звонок спасет, чью-то жизнь.