Пожарная безопасность при продаже и применении пиротехники

В преддверии Нового года начинается усиленная продажа пиротехники, которая сама по себе имеет потенциальную опасность возгорания и способна травмировать человека при неграмотной эксплуатации.

Требования пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделиями определены Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009г. №1052 и Правилами противопожарного режима в РФ.

Реализация пиротехники строжайше запрещена на объектах торговли, расположенных в жилых домах, на вокзалах, платформах железнодорожных станций, в наземных и подземных переходах, транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных объектов.

Категорически запрещена продажа пиротехники лицам, не достигшим 16-летнего возраста, если производителем не установлено другое возрастное ограничение.

Приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями, самым внимательным образом ознакомьтесь с инструкциями и обратите особое внимание на указанные зоны безопасности

13. Применение пиротехнических изделий запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

На каждом изделии должна быть маркировка, а также знак качества вне зависимости от размера изделия. Обязательно наличие сертификата качества, заверенного нотариусом или органом по сертификации товаров, а также товарно-сопроводительных документов, содержащих сведения по каждому наименованию товара, срок его действия, наименование изготовителя и поставщика.

К каждому изделию должна быть приложена подробная инструкция на русском языке. Продавец при продаже товара обязан проинструктировать покупателя о правилах безопасного использования пиротехники.

Необходимо помнить, что при неосторожном обращении с пиротехникой или неправильном хранении эта продукция легко воспламеняется и может травмировать. Приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями, самым внимательным образом ознакомьтесь с инструкциями и обратите особое внимание на указанные зоны безопасности.

Использовать салюты рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.

Перед использованием следует заранее четко определить, где вы будете проводить фейерверк. Выберите место. В идеале это может быть большая открытая площадка (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. Убедитесь, что в опасной зоне не находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода. Запрещено запускать салюты с рук и подходить к изделиям в течение двух минут после их запуска. Ни в коем случае не наклоняйтесь над изделием во время его использования.

Не используйте пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, а также запускать салюты с балконов и лоджий.

Не разрешайте детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия. Не сушите намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления, обогревателях и т.п.

В случае отказа пиротехники необходимо подождать не менее десяти минут, для того чтобы удостовериться в ее отказе. Если фитиль сгорел, запрещается пытаться поджигать его повторно. Нужно провести наружный осмотр, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Использованную пиротехнику необходимо утилизировать с бытовыми отходами после выдержки в воде в течение 24 часов.

ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области