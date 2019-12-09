На пожаре погиб человек.

08 декабря 2019г. в 11 час. 48 минут произошел пожар в надворной постройке (бане) расположенной на территории домовладения в Чановском районе Озеро Карачи. В результате пожара огнем повреждено помещение бани, а так же крыши бани и рядом расположенного гаража. В ходе тушения пожара работниками пожарной охраны в помещении бани обнаружен погибший мужчина 1965 г.р. По данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка. Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району напоминает:

Помните, что нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться. Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. Ни в коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут вызвать пожар.

При эксплуатации печного отопления:

- Обратите внимание на наличие предтопочного листа, он должен быть размером 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений.

- Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Топку печи необходимо прекращать не менее чем за два часа до отхода ко сну.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- сушить вещи над печными плитами,

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- перекаливать печь;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

При эксплуатации электрических приборов запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами,;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

В целях профилактики пожаров из-за детской шалости с огнем:

- не оставляйте на виду спички, зажигалки и не разрешайте детям баловаться с данными предметами;

- не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами;

- не оставляйте детей одних в домах и квартирах;

- соблюдайте правила эксплуатации газовых плит, колонок, отопительных печей;

- будьте всегда осторожны с огнем, избегайте случаев его открытого применения.

Проводите постоянные беседы с детьми о недопущении игры со спичками и с подобного рода предметами, объясняйте детям возможные последствия игры с огнем. Подготовьте детей к правильным действиям в случае возникновения пожара, пусть дети запомнят свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь. В случае причинения материального ущерба из-за детской шалости с огнем возмещать его будут родители.





Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району