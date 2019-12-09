Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по Чановскому району провели мероприятия, направленные на выявление нарушений и профилактику аварийности в сфере грузовых перевозок.

С 25 ноября по 06 декабря на территории Чановского района проводилась оперативно-профилактическая операция «Грузовой транспорт», направленная на профилактику аварийности, выявление преступлений и административных правонарушений в сфере грузовых перевозок. В рамках мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции были организованы проверки транспорта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозку грузов, а так же соответствие технического состояния и конструкции транспортных средств, используемых для перевозки грузов, установленным требованиям, в том числе по оснащению тахографами.

За время проведения профилактических мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции проверено свыше 100 грузовых автомобилей, выявлено 38 правонарушений в сфере грузовых перевозок. По всем выявленным нарушениям составлены административные материалы.