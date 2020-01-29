Госавтоинспекция напоминает гражданам, подвергнутым административному наказанию, что законом предусмотрен добровольный срок на уплату административного штрафа, который составляет 60 дней со дня вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу. В случае неуплаты административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности в указанный срок судья, орган, должностное лицо вынесшие постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

В соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в установленный законом срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов.

В тоже время к лицу, в срок не уплатившему штраф за правонарушение, которое было зафиксировано с применением работающих в автоматическом режиме средств видеофиксации, не применяется наказание в виде административного ареста. Такому лицу назначается наказание в виде удвоенной суммы неуплаченного штрафа либо в виде обязательных работ на срок до 50 часов.

Госавтоинспекция так же напоминает что, предусмотрена возможность уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного штрафа, если уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Проверить имеющиеся задолженности по штрафам ГИБДД можно через единый портал Госуслуг и раздел официального сайта ГИБДД МВД «Проверка штрафов». Также указанную информацию можно получить в многофункциональных центрах, подразделении по исполнению административного законодательства и в Госавтоинспекции.