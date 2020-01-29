Памятка для владельцев жилых квартир и домов!



Чтобы избежать пожаров, соблюдайте правила пожарной безопасности:

Помните:

• В местах примыкания сгораемых частей здания (перекрытия, перегородки и т.д.) к печам и дымоходам должна быть устроена несгораемая разделка толщиной не менее 38 см. от внутренней поверхности печи и дымохода до сгораемых конструкций. Для кладки и ремонта печей приглашайте квалифицированных мастеров, имеющих удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума;

• Перед началом отопительного сезона печи и другие отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы, у каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой должен быть расположен предтопочный лист размером не менее 0.5 х 0.7 метра;

• В отопительный сезон не менее одного раза в 3 месяца очищайте дымоходы от сажи;

• Не перекаливайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые предметы;

• Не оставляйте без присмотра печи, которые топятся, зажженные газовые колонки и кухонные плиты, включенные электронагревательные приборы и не поручайте надзор за ними детям;

• Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не применяйте самодельные предохранители (жучки), пользуйтесь только предохранителями заводского изготовления, монтируйте устройства защитного отключения (УЗО) от поражения электрическим током;

• Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

• Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

• Не отогревайте открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем;

• Будьте осторожны при курении, не бросайте непотушенную сигарету, не допускайте курения в постели, особенно в нетрезвом виде;

• Сжигание мусора допускается не ближе 50 метров от зданий и сооружений;

• При сжигании мусора не оставляйте огонь без присмотра, он легко может распространиться по сухой траве;

• Участки прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

• Собственники индивидуальных жилых домов, к началу пожароопасного периода обеспечивают наличие на земельных участках, где расположены жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушитель;

• На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей и т.д.;

• Кроме того, во время отдыха на природе костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления, запрещается бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

• Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов;

• Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.



При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.



ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.