Снег и гололед - не лучшие спутники для передвижения по скоростным трассам. Но если выхода нет и отправляться в дорогу придется - читайте наши советы.





«Выбор скорости и дистанции»



Тут правила как и для города зимой: разрешенную скорость смело урезайте на треть, а то и на половину. В итоге вместо летних 90-120 км/ч будете ехать 60-80 км/ч - зато не улетите в кювет. И не нужно смотреть на других. Возможно, у них шины Michelin, серьезно настроенный мотор под капотом и в качестве водителя - инструктор по контраварийной подготовке. Вы точно хотите тягаться? Или предпочтете доехать пусть медленнее и дольше, зато гарантированно?

Что касается дистанции, тут главное помнить, что торможение на скользком покрытии получится не таким эффективным, как обычно, и пользоваться правилом четырех, а лучше - пяти секунд.

То есть выбираете ориентир, например, столб или дерево, ждете, пока впереди идущая машина поравняется с ним, и начинаете отсчет. Если ваш автомобиль проходит то же расстояние не раньше, чем за 5 секунд - все в порядке. Если быстрее - лучше притормозить.

Не забывайте следить за боковым интервалом. Во-первых, зимой обзорность и так неважная, вы рискуете попасть в «мертвую зону» обзора другого водителя. Во-вторых, старайтесь двигаться в шахматном порядке. Если занесет соседний автомобиль, у вас хотя бы будет время и пространство для реакции и манёвра.





«Правильное торможение и разгон»





Зимой чем сильнее давишь на тормоз, тем больше заносит машину. Проблему решает система ABS, но все же лучше выбирать скорость так, чтобы не пришлось экстренно тормозить, а перед входом в поворот сбрасывать скорость заблаговременно и понижать передачу, чтобы проходить закругление дороги под постоянной равномерной тягой.

Оптимальное зимнее торможение - плавными прерывистыми движениями выжимать педаль тормоза, имитируя работу ABS. Это сокращает тормозной путь и предотвращает занос и потерю управляемости.

Причем риск заноса многократно возрастает не только при экстренном торможении, но и при интенсивном разгоне. Следите, чтобы правая нога работала максимально плавно.

Не менее важно правильно выбирать передачи на машинах с МКП. Зимой они должны быть повышенными, а обороты - не выше 2000. В противном случае, колеса будут пробуксовывать.



«Обманчивый асфальт»



Зимой нельзя доверять зрительной оценке ситуации. Чистый на первый взгляд асфальт на дороге может оказаться с тонкой ледяной корочкой или пленкой слякоти. То есть сцепление колес с дорогой на минимуме, а водитель управляет машиной, как летом.

Поэтому ориентироваться на визуальные эффекты не стоит. Чувствуете, что машина чуть хуже реагирует на нажатие тормоза, сомневаетесь в том, что асфальт высушен морозом и солнцем - это не асфальт, а уже гололед. И действовать нужно соответственно.

Другая распространенная ошибка - паника при резком попадании машины на гололед. А ведь любой резкий и необдуманный маневр водителя, будь то переключение передач, торможение или кручение рулем, приведет к заносу.

Участок с гололедом вряд ли будет слишком длинным, к тому же дороги посыпают. Не паникуйте и преодолейте эти пару (десятков) метров, крепко держа руль прямо обеими руками и тихонько отпуская педаль газа.



«Работа рулем»



По понятным причинам при поездке по зимней трассе лучше максимально сократить угол работы рулем. Даже в поворот старайтесь входить так, чтобы не крутить руль больше чем на 30 градусов.



Запомните: любое резкое движение рулем на зимней дороге на скорости - и машина уйдет в занос. Хорошо, если на обочину. А может и развернуться посреди встречной или вылететь в кювет.



«Скоростное маневрирование»



Маршрут движения стоит продумать заранее - так, чтобы минимизировать перестроения из полосы в полосу. Вообще, поменьше «скачите» и оставьте крайнюю левую для гонщиков.

Типичны зимние аварии на трассе, когда впереди машины движется большегруз, поднимая за собой клубы снега и слякоти, все это летит в лобовое стекло сзади идущему автомобилю - и водитель, не разобравшись как следует в ситуации, спешит избавиться от помехи - и идет на обгон фуры, например, не замечая опасность впереди. Такие маневры недопустимы на зимней дороге!

Лучше увеличить дистанцию, пропустить «летунов», а в некоторых случаях - даже съехать на обочину и переждать, пока караван автомобилей и большегрузов пройдет и можно будет спокойно ехать дальше.



«Смертельный обгон»



Зимой к самому сложному маневру добавляется, помимо плохой обзорности и низкого сцепления колес с дорогой, еще и другая опасность - снежные «брустверы» между полосами.

Когда колеса одной стороны попадают на такую полосу, машина норовит сорваться в занос - и если водитель не знает о таком эффекте или не может справиться с заносом, автомобиль улетит на встречную полосу и в кювет. Поэтому на скоростной трассе лучше не обгонять, а если все же пришлось - помнить о ситуации со снежными «бортиками» между полос и сохранять максимальную концентрацию и управляемость.

Даже если начался занос, не паникуйте, не бросайте руль - боритесь до конца. Лучше заехать в сугроб, чем на встречку. Помните, что у вас все же сохраняются возможности управлять машиной, особенно в первые его секунды. Плавно, но сильно, обеими руками направляйте машину туда, куда необходимо вырулить, при этом на заднем приводе отпустите газ, на переднем - прибавьте.



«Итого»



Бояться нужно не зимней трассы как явления, а тех водителей, которые не понимают, что погодные условия - прямое руководство к смене привычного стиля вождения, и продолжают лихачить. Минимизируя маневры, снизив скорость и соблюдая обозначенные правила, вы легко доберетесь до пункта назначения даже по сложной дороге.