Перекал печей может привести к пожару!!!

В связи с понижением температуры на территории Новосибирской области гражданами начинается усиленная топка печей для обогрева помещений, в связи с чем, увеличивается опасность возникновения пожаров. В ряде случаев причинами пожаров является перекал печи, когда отопительную печь усиленно топят продолжительное время, в результате чего от высоких температур нарушается кладка, появляются трещины, в отдельных случаях происходит перегрев стенок печей и дымохов, от чего загораются рядом расположенные горючие материалы и конструкции. В целях недопущения пожаров, гибели и травмирования на них людей ОНД и ПР по Чановскому району просит обратить особое внимание на техническое состояние Вашего печного оборудования и напоминает несколько простых правил, которые помогут Вам избежать пожара:

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие горючие вещества, так как в результате этого происходит взрыв паров внутри печи;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов ;

- перекаливать печь.

Что бы не допустить перекала печи, вследствие чего происходит разрушение кирпичной кладки и сильный нагрев кирпича, допустим, если жилым помещением долго не пользовались, печь лучше топить 3 раза в день (продолжительностью не более 3-х часов) и постепенно прогревать помещение, так же следует топить печь и в сильные морозы.

В процессе эксплуатации печного отопления обращайте внимание на состояние кирпичной кладки печи и трубы, чтобы на них не было трещин. Если они есть, необходимо оштукатурить и побелить. На побеленных конструкциях будет заметно, где имеются трещины и будут видны следы закопчения.

- Очищайте печь и дымоход от сажи и золы не реже одного раза в три месяца, в противном случае дымовые газы будут хуже выходить и печь будет дымить в помещение, так же возможно накопление в помещение угарного газа.

- Обратите внимание на наличие предтопочного листа, он должен быть размером 0.5х0.7 м., без прогаров и повреждений.

- Не доверяйте растопку малолетним детям, а также не храните спички в доступном для них месте.

- Золу и шлак, удаляемую из топок проливайте водой и удаляйте в специально отведенное для них безопасное место.

- При обнаружении на металлических частях печи трещин, отсутствие предусмотренных конструкции щеколд, а также щелей образовавшихся в результате воздействия на металлические части печи высоких температур, обратитесь к квалифицированному специалисту с целью устранения данных недостатков.

при возникновении пожара ЗВОНИТЬ: 101, 112

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

т. 23-567