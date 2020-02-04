Нововведения касаются документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД, запрета на управление незарегистрированным автомобилем и соблюдения участниками движения режима труда и отдыха.

В начале 2020 года вступили в законную силу поправки в Правила дорожного движения, касающиеся реализации законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Теперь водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, имеет возможность предъявить сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе (планшете, смартфоне и др.).

При этом сотрудник полиции может провести проверку факта заключения договора ОСАГО путем запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

С 1 января 2020 года запрещается передвигаться на автомобиле без государственных регистрационных номеров. Неисполнение владельцем транспортного средства данной обязанности является составом административного правонарушения в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за которое предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. За повторное управление незарегистрированным автомобилем придется отвечать по части 1.1 этой же статьи, но штраф уже составит пять тысяч рублей либо лишение права управления на срок от одного до трех месяцев.

Для транспортных средств, ранее не состоявших на государственном учете в Российской Федерации, а также автомобилей, регистрация которых прекращена прежним собственником, определен срок 10 дней, в течение которого владелец обязан обратиться с заявлением для постановки на учет. Сделать это он может самостоятельно, обратившись в подразделение ГИБДД, либо при помощи специализированных организаций. При этом управлять транспортным средством и передвигаться на нем гражданин не имеет права.

Госавтоинспекция напоминает, что на 11-й день после приобретения автомобиля или прекращения его регистрации прежним собственником наступает ответственность за нарушение правил регистрации (согласно части 1 статьи 19.22 КоАП РФ за это грозит административный штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей).

Кроме того, с начала этого года в Правила дорожного движения Российской Федерации добавлен новый раздел 26 «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха». В целях обеспечения безопасности на дорогах водителей обязывают уделять время отдыху.

Положения настоящего раздела применяются в отношении физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, и автобусов.

Для них законодательно установлен запрет находиться за рулем транспортного средства более 9 часов в сутки.

Водители должны по требованию должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения, предоставить доступ к тахографу и карте водителя, вывести на печать информацию из прибора контроля. За нарушение режима труда и отдыха предусмотрено административное наказание в виде штрафа на сумму от полутора до двух тысяч рублей.