ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРУ



02.02.2020 года около 14 час.30 мин. произошел пожар в одноквартирном жилом доме, расположенном с. Таган. В результате происшедшего пожара огнем поврежден дом и находящееся в нем имущество. Причиной пожара послужило неисправность печи отопления. Условием, способствующим возникновению пожара, послужило, то, что рядом с печной стеной располагалась мебель, которая от высокой температуры загорелась.



ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУМЧС России по Новосибирской области обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными

Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года УСТАНОВЛЕНО

– Перед началом отопительного сезона собственники жилых домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и ремонт печей.

– Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций. – Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

- Перед началом отопительного сезона необходимо осуществить проверки и ремонт печей, а также других отопительных приборов и систем.

- В течение отопительного сезона необходимо проводить очистку дымоходов и печей от сажи не реже 1 раза в 3 месяца.

- Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

- При эксплуатации печного отопления запрещается:

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.

Опасно располагать вплотную к стенам печей домашние вещи и мебель.

- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место в дали, от строений и надворных построек.

- При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

- Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.

- При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, не менее чем 2 метра от металлической печи.

- Необходимо обеспечивать побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

- Расстояние от внутренней поверхности трубы (дымохода) до сгораемой конструкции не менее 500 мм

- Не допускается наличие в дымовых трубах и печных кладках каких либо сгораемых конструкций (балки, стропила, обрешетка), при кладке печей и дымовых труб сгораемые конструкции, которые расположены по близости, должны демонтироваться.



В соответствии с СП 7.13130.2013 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование, противопожарные требования» пунктом 3.15. разделка: Утолщение стенки печи или дымового канала в месте соприкосновения с конструкцией здания, выполненной из горючего материала.

Пунктом 5.14. Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с Приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.

Б.1. Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов

А также пунктом 5.11. Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала).

По смыслу данного пункта СП 7.13130.2013 применение дымового канала из однослойной металлической трубы индивидуального изготовления без тепловой изоляции из негорючего материала не допускается.

Помните действия в случае пожара:



- Сообщите по телефону"101" или "112"

- Примите меры по эвакуации людей, имущества.

- По возможности приступите к тушению пожара.



Соблюдайте требования пожарной безопасности!

ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.