С 05 по 09 февраля Госавтоинспекция Чановского района проведет профилактические мероприятия «Турист», направленные на предупреждение аварийности с участием пассажирского транспорта, осуществляющего междугородние и заказные перевозки, в том числе к местам отдыха людей.

Особое внимание будет уделяться техническому состоянию транспортных средств, наличию ремней безопасности, режиму труда и отдыха водителей, автоинспекторы проследят за проведением предрейсовых медицинских осмотров водителей и техосмотров транспортных средств перед выпуском на линию.

В 2019 году на территории Новосибирской области произошло более 80 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Каждое пятое ДТП с пассажирским транспортом происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями автобусов. Основными причинами аварий со стороны водителей автобусов стали: неправильный выбор скорости и дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, выезд на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция Чановского района